بالصور.. سيدة تتخلى عن شرب الماء لمدة عام كامل لأسباب صحية

جاكرتا(صدى):

تخلت سيدة تعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، عن شرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.

ولجأت السيدة للصوم الجاف منذ عام لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة،، وادعت أن النتيجة كانت مذهلة؛ لأنها عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.

وتستهلك عصير الفاكهة، الذي تقول إنه يوفر لها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها، من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.

وتخلصت السيدة من انتفاخ عينيها، ما دفعها لمواصلة الصيام الجاف على مدى أطول لمعرفة إذا كانت ستحصل فوائد صحية أكثر.