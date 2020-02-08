خامنئي يحاول تقليد إصلاحات ولي العهد الاقتصادية

طهران(صدى):

يسعى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، يحاول تقليد الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في المملكة؛ من خلال تنويع مصادر الاقتصاد وإبعاده عن الاعتماد على صادرات النفط.

وفي سياق متصل، أوضح خامنئي أن الأمريكيين يفرضون العقوبات، لكنهم يتركون منافذ خلفية، لأنه إذا انقطع استيراد النفط بالكامل فستتجه إيران نحو اقتصاد من دون الاعتماد على النفط.

وتتميز رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد، حفظه الله، بالاعتماد على مشروعات ضخمة وجذب الاستثمارات إلى قطاعات عدة، في مقدمتها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.