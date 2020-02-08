«العقاري» يتيح معالجة الأحكام القضائية بالصرف من رأس المال

عادل الحربي(صدى):

كشف الصندوق العقاري المستفيدين، اليوم السبت، عن توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق؛ لافتًا إلى أنه إنفاذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقـم (554) وتاريــخ 23/ 9/ 1440هــ؛ اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة “طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبــل تاريخ 23/ 07/ 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم.

وأوضح الصندوق، أنه بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة من صـدرت لهم أحكـــام نهائيــة، وذلك بعــد تحديــث بياناتهــم من خلال التسجيل عبر الموقع؛ فضلًا عن توفير آليـة للصــرف من رأس مال الصنــدوق حسب توفــر الميزانيــات المعتمــدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانيــة عام 2021م.

ويأتي ذلك من خـلال الجهـات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمـات والتنظيمــات التي أقرتها مؤسسة النقــد العربــي السعــودي، مع التأكيــد على تسهيـل حصـول من يرغـب منهــم على التمويل العقاري المدعوم والاستفـادة من برامجــه ومبادراته المتنــوعة مباشرة، كمـا هو متــاح للجميع عبـــر خدمــة المستشــار العقــاري.