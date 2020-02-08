تقييم مستشفيات المملكة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة كورونا الجديد

حمود العنزي(صدى):

ينفذ المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية “سباهي ” حملة تقييم لجميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الحملة على عدة مراحل ، لتشمل المرحلة الأولى والتي تنطلق غداً الأحد تقييم 84 مستشفى ينتهي تقييمها في 12 فبراير الجاري .

وأكد المركز أنه تم تدريب أكثر من 60 عنصر للتقييم من خلال 123 معيار ، مشيراً إلا أنه لم يتم تجيل أي حالا إصابة بالفيروس الجديد في المملكة .