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تقييم مستشفيات المملكة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة كورونا الجديد

تقييم مستشفيات المملكة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة كورونا الجديد
حمود العنزي(صدى):

ينفذ المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية “سباهي ” حملة تقييم لجميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الحملة على عدة مراحل ، لتشمل المرحلة الأولى والتي تنطلق غداً الأحد تقييم 84 مستشفى ينتهي تقييمها في 12 فبراير الجاري .

وأكد المركز أنه تم تدريب أكثر من 60 عنصر للتقييم من خلال 123 معيار ، مشيراً إلا أنه لم يتم تجيل أي حالا إصابة بالفيروس الجديد في المملكة .


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