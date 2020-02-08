شركة الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال ” مواطنين ” من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة في مدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– مُشغل خدمات التشغيل (Operator Operation Services):

– سائق في ساحة المطار:

– مُنسق خدمات التشغيل (Coordinator Operation Services):، ويشترط :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- مهارات التواصل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية ، والمستوى المطلوب لوظيفة سائق في ساحة المطار بالإضافة لرخصة قيادة سارية المفعول في وظيفة مشغل خدمات التشغيل.

ويمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي : هنــــــــا