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شركة الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة

شركة الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال ” مواطنين ” من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة في مدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– مُشغل خدمات التشغيل (Operator Operation Services):
– سائق في ساحة المطار:
– مُنسق خدمات التشغيل (Coordinator Operation Services):، ويشترط :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- مهارات التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية ، والمستوى المطلوب لوظيفة سائق في ساحة المطار بالإضافة لرخصة قيادة سارية المفعول في وظيفة مشغل خدمات التشغيل.

ويمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي : هنــــــــا


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