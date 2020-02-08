آل الشيخ لوالد طفل من ذوي الهمم: إحنا عازمينكم

نايف السالم(صدى):

تجاوب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع رسالة مواطن اشتكى حرمان ابنه من دخول مدينة الألعاب ” ونتر وندر لاند ” لكونه من ذوي الإحتياجات الخاصة .

وأكد ” آل الشيخ ” رفضه لهذا الأمر ، وطالب من والد الطفل التواصل مع أحد مسؤولي الهيئة ، مؤكداً أن الهيئة ستتكفل بفاتورة ألعاب الطفل وكل ما يريده .

وقال : أرجو ن تتواصل مع الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالاً .. واحنا عازمينكم ، كما طلبت الهيئة من والد الطفل ، تزويدها برقم للتواصل .