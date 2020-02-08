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طالب يعتدي على أستاذه الجامعي بمسدس ويهدد بحرق الكلية

طالب يعتدي على أستاذه الجامعي بمسدس ويهدد بحرق الكلية
القاهرة(صدى):

تكررت واقعة الإعتداء على أساتذة جامعة الإسكندرية بمصر للمرة الثانية خلال شهر فبراير .

وقام طالب بكلية التجارة بالإعتداء على أستاذه الجامعي بمسدس ، وتسبب في إصابته ، كما كان يحمل وعاء به وقود وهدد بحرق الكلية ، وسط حالة الرعب بين الطلاب .

وتمكن رجال الأمن من السيطرة على الطالب ، وتسليمه لمديرية أمن الإسكندرية، بعد مطاردة عنيفه .

وكشف الطالب أنه أقدم على ذلك انتقاماً من أستاذه الذي قام بفصله من الدراسة حين تم ضبطه يقوم بالغش أثناء الإمتحان في إحدى المواد .

وكانت واقعة مماثلة قد حدثت قبل أيام لطالبة بكلية الآداب بذات الجامعة قامت بالإعتداء على مدرستين داخل لجان الإمتحان .


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