السجن والجلد لوافد تحرش بحدث في نادٍ رياضي بجدة

نايف السالم(صدى):

أدانت محكمة جدة الجزائية وافدا باكستانيا بجريمة التحرش بحدث آسيوي يبلغ من العمر 8 أعوام داخل نادي رياضي خاص جنوب المحافظة، ليتم معاقبته بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة، والإبعاد عن المملكة.

وكان والد الحدث، قد تقدم ببلاغ متهما الجاني بأنه كان ينتظر خروج المشتركين من النادي الرياضي ليخلو بابنه بقصد التحرش والاعتداء عليه، لتعتبر النيابة العامة أن ما أقدم عليه المتهم ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وانتهاك للأعراض على سبيل الغلبة والقهر، وفعل محرم ومعاقب عليه شرعا.

وكشفت الوقائع أن المتهم كان يقيم بطريقة غير نظامية، لتقرر النيابة العامة إزاء ذلك فرز قضية مستقلة للنادي الرياضي لتشغيله مخالفا للنظام؛ فيما نفذ والد الضحية الحكم قصاصًا لابنه.