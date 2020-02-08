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«كورونا» يدفع سلطنة عمان بخفض أكبر لإنتاج النفط

«كورونا» يدفع سلطنة عمان بخفض أكبر لإنتاج النفط
عدن(صدى):

كشف محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان، اليوم السبت، عن تأييد بلاده لتوصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو.

وأوضح محمد الرمحي: ” سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط ” .

وكانت لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، قد اقترحت، يوم الخميس الماضي، خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا.


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