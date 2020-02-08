بالفيديو.. خدعة كوميدية من أحمد حلمي مع مطرب شعبي

القاهرة(صدى):

أجرى الفنان الكوميدي المصري، أحمد حلمي، خدعة مازحة مع جمهوره عبر موقع تبادل الصور ” إنستغرام “؛ حيث أخذ يغني المهرجان الشعبي الشهير ” بنت الجيران ” ؛ مستعينًا بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش.

وظهر أحمد حلمي في مقطع الفيديو، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية “بنت الجيران” الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش.

وتفوقت أغنية “بنت الجيران” لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعًا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير “ساوند كلاود”.