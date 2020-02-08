الصحة الصينية: وفاة 86 مصاب بكورونا في 24 ساعة
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 722 شخص حتى أمس الجمعة .
وقالت وزارة الصحة الصينية أن عدد الوفيات زاد 86 شخص عن اليوم السابق ، ومعظمهم كانوا في هوبيي.
فيما أكدت أن حالات العدوى بلغت 34546 شخص ، وسط حالة من الرعب تحسباًلزيادة أعداد الوفيات .
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حتى الآن لم يصل لدرجة الخطورة لترفع الراية الحمراء
من قبل منظمة الصحة العالمية.
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وصل عدد الوفيات في اليمن نتيجة الأمراض وانهيار القطاع الصحي في كثير من القرى والمدن عشرات الآلاف
بسبب الحوثي
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1436 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحرب في اليمن محت مكاسب 20 عاما من التنمية البشرية وقتلت ربع مليون شخص
نشرت في: 24/04/2019 – 11:50
فرانس 24
أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الحرب الدائرة في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما. وخلف هذا الصراع المتواصل منذ 2014 عواقب مدمرة منها مصرع نحو 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء، كما “ستكون له (الصراع) آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة”.