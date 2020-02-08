الصحة الصينية: وفاة 86 مصاب بكورونا في 24 ساعة

بكين(صدى):

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 722 شخص حتى أمس الجمعة .

وقالت وزارة الصحة الصينية أن عدد الوفيات زاد 86 شخص عن اليوم السابق ، ومعظمهم كانوا في هوبيي.

فيما أكدت أن حالات العدوى بلغت 34546 شخص ، وسط حالة من الرعب تحسباًلزيادة أعداد الوفيات .