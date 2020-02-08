«خامنئي» يكابر ويحاول التماسك بإستعراض قواته

وكالات(صدى):

يواصل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي تصريحاته الرنانة الجوفاء مدعياً عدم تأثر بلاده بالضغوط الدولية والأمريكية للحد من امتلاكه السلاح والقوة الجوية .

وقال ” خامنئي ” أمام قيادات بلاده وضباطهم في محاولة للتماسك أمام الهجوم الدولي على إيران بسبب سياستها التخريبية : إيران لديها قوة جوية قوية رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضاف : هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك قوة جوية قوية.. لكن انظروا إلينا الآن، لقد حوّلنا ضغوطهم إلى فرص .