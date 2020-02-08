«خامنئي» يكابر ويحاول التماسك بإستعراض قواته
يواصل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي تصريحاته الرنانة الجوفاء مدعياً عدم تأثر بلاده بالضغوط الدولية والأمريكية للحد من امتلاكه السلاح والقوة الجوية .
وقال ” خامنئي ” أمام قيادات بلاده وضباطهم في محاولة للتماسك أمام الهجوم الدولي على إيران بسبب سياستها التخريبية : إيران لديها قوة جوية قوية رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وأضاف : هدفهم منذ الثورة هو منعنا من امتلاك قوة جوية قوية.. لكن انظروا إلينا الآن، لقد حوّلنا ضغوطهم إلى فرص .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 7 دقائق
صحيح ،أن إيران محور الشر
عدو لدول الخليج العربي،ولا تريد الخير لها.
لكن تفوقت في التصنيع العسكري الصاروخي على الدول العربية مجتمعه.
وقريبا ستطلق صاروخ للفضاء يحمل قمر صناعي الصاروخ والقمر من صنع إيران
وأيضا تفوقت في صناعة الزوارق الحربية السريعة وتفخيخها والطيارات المسيرة،وهذا من أسباب صمود الحوثي 5 سنوات، الصواريخ الإيرانية التي يملكها رفعت
من معنوياتهم.
إيران قوة عسكرية لا يستهان بها،بجهود ذاتية،لابد من الإعتراف بهذه الحقيقة
نتمنى أن تستفيد دول الخليج العربي من التجربة الإيرانية
دون التعمية على الحقائق.الشعوب على درجة عالية من الفهم والإدراك وإذا لم تتحدث في مثل هذا المواضوع ليس معنى هذا أنها تجهل الحقائق.
رزقي على الله.