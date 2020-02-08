أصالة ساخرة من أحلام: الريش جاهز !

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو تصريحات مثيرة للجدل للفنانة السورية أصالة رغم عفويتها خلال إحيائها حفل فبراير الكويتأمس الجمعة .

وقالت “أصالة ” لجمهورها : عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد!؟

واضافت: ماشي.. عموماً الريش جاهز ! ، في إشارة إلى فستان الفنانة الإماراتية أحلام .

وكانت “أحلام ” قد أطلت خلال حفلها بالرياض بثلاث فساتين مختلفة من ضنها اطلالة بفستان اسود مع ريش يغطي منطقة الظهر ويبدو كجناحي ملاك ، ما لفت أنظار الجميع .