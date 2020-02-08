مساعدة مدير التعليم في زيارة تفقدية لمكتب الشؤون التعليمية برفحاء

فاطمه الرويلي(صدى):

قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة الحدود الشمالية الأستاذة :نورة بنت عبدالعزيز بجولة تفقدية لمدارس مكتب تعليم رفحاء ترافقها مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة فهيدة الدغمي ومديرة إدارة التعليم المستمر الأستاذة علياءنافع الرويلي وفريق من المشرفات التربويات وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى التحصيل الدراسي في المدارس وزيارة لمدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة والإجتماع بالقائدات وكان في استقبالهن مديرة الشؤون التعليمية لمكتب تعليم رفحاء الأستاذة هيا العقيد .

وكان من أبرز المدارس التي تمت زيارتها الإبتدائية الرابعةوالإبتدائية الثانية عشر والثانوية السادسة والروضة الثانية والروضة الرابعة وابتدائية ومتوسطة التحفيظ .

كما تضمنت زيارة الفريق لمركز الحي المتعلم الرابع للإطلاع ومتابعة الأنشطة والبرامج المقامة للمرحلة الثالثة بالمركز وزيارة المدارس الأهلية من قبل مشرفات مكتب التعليم الأهلي والأجنبي منها مدرسة أنجال رفحاء ونجوم رفحاء لمتابعة برنامج القسائم التعليمية (معين لرياض الاطفال ) .

واختتمت بزيارة المكتب والاطلاع على عرض مرئي لمؤشرات نواتج التعلم خلال الفصل الدراسي الأول وتلا ذلك عرض مرئي والحديث عن مبادرة (قولوا للناس حسنا )وكيفية تنفيذها في مدارس تعليم رفحاء ،

وقد قدمت مساعدة الشؤون التعليمية نورة الفايز شكرها لمديرة المكتب ولجميع المنسوبات على ماوجدت من تنظيم رائع وجودة في العمل .