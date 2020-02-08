تطبيقات تضيف مزايا إضافية إلى مصباح الهاتف

عادل الحربي(صدى):

يمكن الاستفادة من مصباح الإضاءة في الهاتف بأفضل صورة؛ حيث تتوفر اليوم العديد من التطبيقات التي تحول هذا المصباح إلى أداة متعددة الاستخدامات؛ حيث يحول هذا التطبيق مصباح الهاتف إلى أداة فعالة في طلب النجدة في حالات الطوارئ.

وتستطيع من خلاله تحويل الكلمات المكتوبة إلى شيء يشبه شيفرة مورس لطلب النجدة عبر الإشارات الضوئية، كما توجد في هذا التطبيق ميزة “التبادل السريع” التي تمكن من نسخ النصوص والكتابات الموجودة على تطبيقات أخرى فيه.

ويعمل ذلك على التوفير على المستخدم ضرورة كتابة عبارات لطلب النجدة في حال كان في وضع حرج وغير قادر على الكتابة.