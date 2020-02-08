بالفيديو.. مظاهرات للمطالبة بمحاكمة «دنيا بطمة» وشقيقتها بعد «حمزة مون بيبي»

مليكة فؤاد(صدى):

تصاعدت أزمة الفنانة الغربية دنيا بطمة بسبب حساب “حمزة مون بيبي” وسط تنظيم وقفات إحتجاجية للمطالبة بمحاكمتها .

وشهدت الساحات المحيطة بالمحكمة الإبتدائية في مراكش احتجاجات عارمة بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بمحاكمة ” بطمة ” ، وشيقتقتها ” إبتسام ” في أسرع وقت .

وشارك في الإحتجاجات الفاشينيستا “سلطانة الجزائرية ” ، وعدد من ضحايا الحساب الذين اتهموهها بالإساءة لسمعة المغربيات بقولهم ” وسختنا ” ، كما وجهوا اتهامات لها بالإتجار في غسيل الأموال .