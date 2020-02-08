المملكة تبدأ إستئناف إنتاج النفط مع الكويت بالمنطقة المقسومة

الرياض(صدى):

تبدأ المملكة بعد غد الإثنين استئناف إنتاج النفط مع الكويت من حقل الخفجي بالمنطقة المقسومة ، وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام .

جاء ذلك بعد توقيع إتفاقية المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت يوم 24 ديسمبر 2019، لاستئناف إنتاج النفط ، والتي نصت على ممارسة الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، وغيرها من المواد التفصيلية .

ومن المقرر أن تتمكن كلا البلدين من ضخ ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بعد توقف 5 أعوام لعمليات استخراج النفط .

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