بالصور.. إغلاق مستودع مخالف يحتوي 62 طن أغذية بجازان

جازان(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن إغلاق مستودع أغذية في منطقة جازان لارتكابه مجموعة من المخالفات منها تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على ترخيص، وضبطت 62 طناً من المواد الغذائية المخالفة فيه.

وأوضحت الهيئة، أنه رصد مفتشوها مخالفات فنية وصحية في المستودع منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وضع لوحة استدلالية عن المستودع ونشاطه؛ فيما شملت المخالفات أيضاً تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين عشوائي للمنتجات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وجود قوارض وآثار مخلفاتها، وتكسر الأرضيات والجدران، فضلًا عن عدم عزل المستودع مع وجود فتحات، وغياب مصائد الحشرات؛ فيما تستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.