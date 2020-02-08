السجن 6 سنوات لفتاة إيرانية وقًعت على طلب لتنحي «خامنئي»

وكالات(صدى):

تواصل الجكومة الإيرانية أعمالها القمعية لخدمة نظام خامنئي الديكتاتوري ضاربة بعرض الحائط أي حقوق سياسية أو حتى إنسانية .

وقرر القضاء الإيراني معاقبة الناشطة نرجس منصوري بالسجن 6 سنوات وحرمانها من أي نشاط سياسي أو اجتماعي بعدما وقًعت على بيان يطالب بتنحي خامنئي وكتابة دستور جديد يحترم هوية المرأة وكرامتها .

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت ” منصوري ” برفقة فتاتين أخرتين في اليوم التالي لتوقيعهن على البيان ، وتم نقلهن إلى أماكن مجهولة .