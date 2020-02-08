بالفيديو.. معتز هاشم: القولون العصبي يتأثر بالأكل والتوتر

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، وكيل كلية الطب في جامعة جدة، اليوم السبت، أن بعض الناس يستخدمون مصطلح القولون الهضمي بشكل خاطئ، ولكن القولون العصبي هو الذي يتأثر بالأكل والتوتر.

وقال معتز هاشم: ” القولون هو عضو في جسم الإنسان وهو نفسه الأمعاء الغليظه يعني كل إنسان بالدنيا عنده قولون

لكن هذا العضو(القولون) ممكن تجي فيه أمراض مختلفة (تقلصات، التهابات،تقرحات،جيوب،اورام ..الخ) وأشهر مرض فيها كلها هو ما يسمى ‎القولون العصبي (إضطراب تقلصات القولون)IBS ” .

وأضاف هاشم:” ‏القولون العصبي بالانجليزي اسمه irritable bowel syndrome وتختصر ‎ ibsهو أحد أهم أسباب الغياب عن العمل في العالم وممكن يصيب الأطفال والكبار.. سببه الدقيق غير معروف لكن النظريات تربط أسبابه بنوعية الغذاء والتوتر النفسي ويحدث أحيانًا بعد النزلات المعوية )post infectious IBS) ” .

وتابع: ” ‏البعض يستخدم مصطلح القولون الهضمي ويقصد به أن قولونه يتأثر بالأكل فقط وليس التوتر.. ولكن الحقيقه أنه مصطلح خاطئ، والمصطلح الصحيح هو القولون العصبي وهو يتأثر بالأكل والتوتر “؛ مضيفًا:” ‏أنواع القولون العصبي

ينقسم إلى ٣ أنواع: ١-قولون عصبي إمساكي (يسيطر فيه الامساك على الاعراض )IBS_D.. ٢- قولون عصبي إسهالي (يسيطر عليه الإسهال) IBS_C قولون عصبي ميكس (تختلط فيه الأعراض) ” .

وأوضح أن ‏أشهر أعراض ‎القولون العصبي: ألم بالبطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز، هذا الألم عادة يكون متكرر، إنتفاخ بالبطن وغازات (أصوات البطن)؛ فضلًا عن امساك وإسهال مخاط بالبراز”.

واستطرد: ” ‏نفس مريض القولون العصبي ممكن يجيه مرض اخر بالجهاز الهضمي بنفس الوقت مثل (إرتجاع المريء او المعدة العصبيه او غيرها ) ومهم معرفة الأعراض المسيطرة وقتها، ودائماً نقول وجود مرض واحد في الجهاز الهضمي لا يعني عدم وجود آخر.. وكمثال ٣٠٪ من مرضى القولون التقرحي أو كرونز عندهم قولون عصبي ” .