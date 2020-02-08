«البكيري» لـ «عسيري»: جمهور الاتحاد الذي تصنفه بأصيل وغير أصيل صبر على أنصاف لاعبين أمثالك

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، اليوم السبت، على تصريحات لاعب التعاون الحالي، أحمد عسيري بشأن سبب رحيله عن الاتحاد بأن هناك شخصيات محسوبة على جماهير العميد وإعلامه هي التي وقفت وراء ذلك.

ومن جانبه، قال محمد البكيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏جمهور ‎الاتحاد الذي تصنفه اليوم بين أصيل وغير أصيل. هم اللذين وقفوا ودعموا وصبروا حتى على أنصاف لاعبين. من أجل شعار النادي الذي يرتدونه فقط ” .

وأضاف الإعلامي الرياضي: ” أنت خرجت بإرادتك وكامل حقوقك.. عندما تراكمات اخطاءك وشعرت بان معظم المدرج نفد صبره عليك. لذا تمتع في دكة ‎التعاون ودع عنك جمهور أعظم مدرج ” .