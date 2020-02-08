بحضور تجاوز عشرة الآف حصن المجاردة يسجل بصمته في شتانا غير

محمد بن طحيطح - تصوير: محمد عبدالله خضير - علي مرحل - موسى البارقي(صدى):

برعاية وحضور محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح أقيم مساء أمس الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/١٣هـ برنامج وسباق حصن المجاردة ضمن فعاليات شتانا غير وقد شهد البرنامج حضور جماهيري كثيف تجاوز العشرة آلاف متابع وقد انطلق السباق بتقديم الإعلامي أحمد الشهري الذي استهل البرنامج بالترحيب بالحضور وقدم الشكر لمحافظ المجاردة على هذه الفكرة وأعلن مفاجأة البرنامج وهي السحب على جائزة (سيارة) للحضور والمشاركين ثم استأذن محافظ المجاردة في بدأ السباق وإعلان إشارة الانطلاق من معلق السباق محمد الشيخي وقد انطلق المهاجمون بكل حماس ليمروا بسبع مراحل كانت مفعمةً بالمتعة والتشويق والإثارة وكذلك العثرات ليختتم السباق بانتصار فريق المهاجمين وحصولهم على جائزة نقدية عبارة عن (١٥٠٠٠ريال) وإسقاط إمبراطور الحصن من عرشه وهو الفنان عبدالله عسيري ومساعده النجم (أبوحمدان) ليحتفل قائد المهاجمين النجم (رداد) مع فريقه باقتحام الحصن كما تم السحب على السيارة وحصل عليها من الجماهير إبراهيم القرني .

الجدير بالذكر أن خلف هذا العمل فريق من الشباب والشابات تجاوز ( ٢٠٠ مشارك) كما شارك ضمن فريق العمل ومع المدافعين مجموعة من ذوي الهمم من فريق قادرون بالمجاردة وقد بلغ عدد المسجلين في سباق حصن المجاردة للمشاركة .

(٥١٩ مشارك) منهم عدد كبير من خارج المحافظة ومن مشاهير السوشا الميديا كما كان من ضمن المشاركين من تجاوز السبعين عام.

وقد شهد حصن المجاردة ردت فعل مميزة من الشباب الذين ذكروا أن مثل هذه البرامج النوعية هي ماينشدونه وقد وصل هاشتاق #حصن_المجاردة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للترند والذي تفاعل الجميع معه .

ونذكر بفعالية هذا اليوم في مسرح شارع الفن بعد صلاة العشاء وهي تكريم الفائزين بالمهرجان المسرحي وعرض المسرحية الفائزة وتكريم الفائزين في حصن المجاردة وسيكون التكريم بحضور محافظ المجاردة والفنان عبدالله عسيري.