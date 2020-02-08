غضب بسبب شريحة «لحم السيدات»

أميرة خالد(صدى):

أثار مطعم في مدينة ليفربول الإنجليزية، الجدل بسبب طبق خاص بالسيدات فقط، تحت اسم ” ليديز فيليه ” أو ” فيليه السيدات ” ، وهي شريحة أصغر حجما من شرائح اللحم الأخرى.

وعرض شريحة لحم السيدات التي يبلغ حجمها حوالى 226 غراما، وسعرها 18.95 جنيها إسترلينيا؛ فيما يوجد على قائمة المطعم شريحة لحم نيويورك ويبلغ حجمها 340 غراما، بالإضافة إلى شريحة لحم بحجم 283 غراما، وأخرى بحجم 453 غراما.

ولم ترض النساء عن حقيقة أن مثل هذا المطعم يعرض عليهن شريحة لحم بأصغر حجم لديه؛ ليقول أحد القائمين على المطعم: ” لقد أكسبنا رد الفعل العنيف بعض الدعاية، بالنظر إلى أننا شركة عائلية صغيرة في ليفربول ” .