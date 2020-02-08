بالفيديو.. فجر السعيد لـ«أصالة»: الحمد لله إن عايشة المرطة ماتت قبل غنائك لها

خالد الظفيري(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوم حاد على الفنانة السورية أصالة بسبب غنائها من التراث الكويتي بعنوان “سامرية” للفنانة عايشة المرطة في مهرجان فبراير الكويت .

وأكدت “السعيد ” أن ما حدث ما كان ليصح لأن الأغنية بها بعض الأخطاء على حد قولها .

وقالت : الله يرحم عايشه المرطه والحمدلله انها ماتت قبل هاليوم ، تراث عايشة المرطه أعتقد مو لعبه بإيد كل من هب ودب .

وطالبت “السعيد ” المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات “سلم الهندي ” بالإعتذار قائلة : كونك مجنس حديث ليس لك ارتباط وثيق بتراثنا الغنائي هذا لايعني بأن تخلي من هب ودب يلعب فيه مهوو أسأل أهل التراث يجوز اللي صار اليوم”.

ثم تساءلت عن سبب عدم غناء أصالة التي تحمل الجنسية البحرينية للتراث البحريني ، قائلة :

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أصاله بما إنها بحرينية الجنسية ليش ماغنت يلومي يلومي حامض حلو من التراث البحريني .

وكانت أصالة قد شاركت في مهرجان فبراير الكويت ، وأدت مجموعة من الأغاني إلا أن أغنية التراث الكويتي أثارت كثير من الجدل .