رغم برودة الأجواء حضور وتفاعل مع فعاليات مهرجان القريات الدولي للطيور في يومه الثامن

سلطان الهوير(صدى):

شهد مهرجان القريات الدولي للطيور إقبالاً من الزوار والزائرات رغم برودة الأجواء التي تزامنت مع إجازة نهاية الأسبوع مساء الجمعه144‪1/6/13 وقد حظي المهرجان بتفاعل الحضور لفعاليات المسرح الرئيسي والاركان المشاركة كخيمة الضيافة وخيمة التراث وخيمة الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالقريات وخيمة صحة القريات وركن بنك التنمية الاجتماعية بالقريات والكثير من الأركان المشاركة التي جذبت الزوار، وقد لاقت منتجات شباب وشابات سوق العمل اقبالآ من الزوار لشراء ما يقدمونه من منتجات متميزة من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية التي لاقت استحسان وتقدير الزائرين.