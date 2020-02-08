ظهور جريء لرانيا يوسف بـ «ملابس الحمام» في فيلمها الجديد

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل، رانيا يوسف، في إطلالة جريئة خلال البرومو الدعائي للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 19 فبراير الجاري؛ حيث ارتدت ” بشكير الاستحمام الأبيض ” .

ويتم تصنيف فيلم رانيا يوسف الجديد «صندوق الدنيا» للكبار فقط، والفئة العمرية (+18)، فيما طرحت شركة kemet film production، المنتجة للفيلم البوستر الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

ويعد فيلم “صندوق الدنيا”، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، وهو من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، مونتاج، و موسيقى تصويرية.