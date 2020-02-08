الإطاحة بعصابة تركية متخصصة في سرقة محال الذهب ببلد عربي

أنقرة(صدى):

كشفت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، عن القبض على 4 أتراك حاولوا سرقة محال بيع المصوغات الذهبية.

ونجحت قوات الشرطة، في القبض على المتهمين متلبسين، وصادرت سيارة وعددا من معدات الحفر وبعض المستلزمات الأخرى التي بحوزة المتهمين الذين حاولوا سرقة عدد من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار إلى تركيا.