أمين الشرقية يوجه بإنشاء إدارة «حماية الشعب المرجانية» و هاشم السهيمي مديرًا لها

سعيد العجل(صدى):

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باستحداث إدارة جديدة في الأمانة بمسمى “إدارة حماية الشعب المرجانية” ، و كلف الأستاذ هاشم أحمد السهيمي للقيام بمهام مدير الإدارة .

وذكر معاليه أن الهدف من إنشاء الإدارة هو إنفاذا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي المتضمن إنشاء إدارة لحماية الشعب المرجانية لحمايتها ونظافتها وإكثارها والمحافظة على تكوين وتثبيت الجزر المرجانية وحماية السواحل من عوامل التعرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

وأشار الجبير إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وثرواتها الحية في المملكة العربية السعودية والتي تحظى باهتمام من أعلى المستويات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي وفرته قيادتنا الرشيدة لهذه الجهود، مؤكداً أن الأمانة ستوفر جميع الإمكانيات للإدارة الجديدة، والتي ستعزز الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية ثرواتها، ومن بينها الشعاب المرجانية التي تعتبر إحدى الثروات الطبيعية والاقتصادية المهمة.