بالفيديو.. «السدحان» يستعرض ملابس وإكسسوارات أعماله الجديدة ويؤكد: دعونا من السياسة والرياضة !

أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان عبد الله السدحان فيديو جديد له يستعرض من خلاله بعض الإكسسوارات والملابس المستخدمة في أعماله الفنية الجديدة .

وعلق “السدحان ” على الفيديو عبر ” تويتر ” قائلاً : بحكم ان الحديث عن السياسة و بعض من العادات الممقوتة والمعتقدات الدينية والرياضة تثير حفيظة الغالبية وتثير البلبلة وحدة الرد ، لذا احاول ان تقتصر تغريداتي على مواضيع تخصني وقد تهم البعض .

وخلال الفيديو ، أكد ” السدحان ” أن يعمل الآن في تصوير مسحية الثمن ، ومسلسل كسرة ظهر .

وكشف عن الملابس والإكسسوارات التي يستخدمها في العملين معبراً عن طاقته الفنية الكبيرة بها .