إلغاء دوائر الفساد في المحاكم الجزائية

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، قرارًا بإلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض.

ويشمل القرار إحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إليها، وتكون هي المختصة مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ حيث ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المرفوع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.