اشتعال المنافسة الآسيوية بين الهلال والنصر

نواف السالم(صدى):

انتقلت منافسات ناديي الهلال والنصر إلى الساحة الآسيوية؛ حيث يشاركان في بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ حيث سيبدأ الهلال مسيرة الدفاع عن اللقب في مواجهة شهر خودرو الإيراني مساء الاثنين، بينما سيسعى نظيره النصر بعدها بـ24 ساعة إلى إطلاق مسيرته بقوة في مواجهة السد القطري.

ومن جانبه، أوضح مختار علي لاعب وسط النصر: ” لدينا بالفعل فريق جيد. هزمنا الهلال قبل فوزه بلقب دوري الأبطال ولذا يقول كثير من اللاعبين إنه إذا ما حققنا نتائج جيدة في الكثير من المباريات فيمكننا أن نفعلها ” .

وفي السياق نفسه، يقود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سبق له اللعب في الدوري الصيني تشكيلة فريق المدرب روي فيتوريا بعد أن تألق في مسيرة الفريق عند فوزه بالدوري المحلي وأحرز له 49 هدفا في 34 مباراة في الموسم الماضي وهي حصيلة بالتأكيد لن تريح دفاعات الفرق المنافسة.

وحقق الهلال البطولة في النسخة السابقة ليتوج بلقب بطل آسيا؛ فيما سيسعى النصر لتحقيق انجاز على المستوى القاري لأول مرة منذ فوزه بكأس آسيا لأبطال الكؤوس في 1998 لكنه يواجه مجموعة صعبة تضم أيضا كلا من العين الإماراتي وسباهان الإيراني.