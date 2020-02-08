«السيف غاليري» توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف غاليري، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في فرع مكة المكرمة؛ بمسميات: ” ممثلة مبيعات، ممثل مبيعات، محاسبة عملاء، محاسب عملاء ” .

واشترطت أن يكون المتقدم، سعودي / سعودية الجنسية، التفرغ التام للوظيفة المتقدم لها، الأولوية لمن لديه خبرة سابقة، وأن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب وممثلي العملاء).

وقالت الشركة، أن المميزات الوظيفية : آلية عمل مرنة وبيئة عمل جاذبة، راتب مميز، بدل تنقل، تأمين طبي، زيادة سنوية، عمولات، بدل إجازة؛ بينما للتقديم ترسل السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).