بالفيديو.. شمري يشتكي جاره المطيري بالشرطة بعد أن رفض عزمه على النزالة 5 مرات
كشفت واقعة مثيرة للدهشة عن مظاهر الكرم التي تتميز بها قبائل المملكة حتى وصلت إلى تقديم بلاغ للشرطة في واقعة موثقة ضد شخص رفض عزيمة جاره .
وروى المواطن “شويقي البقعاوي ” القصة المثيرة مؤكداً أن شمري اشتكى جاره المطيري في الشرطة بعد أن عزمه على النزالة 5 مرات ولم يوافق حتى طلب من الشرطة أخذ تعمهد عليه الموافقة على العزيمة .
وقال أن المطيري نزل في حارة من حارات حائل وأصبح جاراً لشمري ، فعزمه الشمري 5 مرات على مدار 5 أيام كلما خرجا معاً من المسجد فرفض المطيري .
فما كان من الشمري إلا أن يتوجه للشرطة لتقديم بلاغ ضده لإلزامه بالموافقة على العزيمة من شدة كرمه .
وبالفعل استدعى رجال الشرطة المطيري وأكدوا أن هناك بلاغ ضده ، ليتفاجئ بحقيقة البلاغ ، وتحول المشهد لموقف أخوي اعتادا بعده على تبادل العزائم والكرم وضربا مثلاً يحتذي به في الجيرة الطيبة .
المليليح[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله ههههههههههه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 8 دقائق
المثل الألماني يقول (لا ينمو الجسد إلا بالطعام والرياضة ولا ينمو العقل إلا بالمطالعة والتفكير)
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