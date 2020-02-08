بالفيديو.. شمري يشتكي جاره المطيري بالشرطة بعد أن رفض عزمه على النزالة 5 مرات

نايف السالم(صدى):

كشفت واقعة مثيرة للدهشة عن مظاهر الكرم التي تتميز بها قبائل المملكة حتى وصلت إلى تقديم بلاغ للشرطة في واقعة موثقة ضد شخص رفض عزيمة جاره .

وروى المواطن “شويقي البقعاوي ” القصة المثيرة مؤكداً أن شمري اشتكى جاره المطيري في الشرطة بعد أن عزمه على النزالة 5 مرات ولم يوافق حتى طلب من الشرطة أخذ تعمهد عليه الموافقة على العزيمة .

وقال أن المطيري نزل في حارة من حارات حائل وأصبح جاراً لشمري ، فعزمه الشمري 5 مرات على مدار 5 أيام كلما خرجا معاً من المسجد فرفض المطيري .

فما كان من الشمري إلا أن يتوجه للشرطة لتقديم بلاغ ضده لإلزامه بالموافقة على العزيمة من شدة كرمه .

وبالفعل استدعى رجال الشرطة المطيري وأكدوا أن هناك بلاغ ضده ، ليتفاجئ بحقيقة البلاغ ، وتحول المشهد لموقف أخوي اعتادا بعده على تبادل العزائم والكرم وضربا مثلاً يحتذي به في الجيرة الطيبة .