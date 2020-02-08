بالفيديو.. عدنان جستنيه عن تصريحات أحمد عسيري: كاد المريب أن يقول خذوني

ماجد محمد(صدى):

أكد أحمد عسيري، قلب دفاع نادي التعاون، اليوم السبت، أن سبب رحيله عن فريقه السابق الاتحاد، في الصيف الماضي، أن بعض الأشخاص المحسوبين على جماهير الاتحاد والنادي، ويدعون تشجيعه، هم الذين قاموا بإبعاه عن الفريق.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات عسيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ قائلًا: ” ‏لا أدري لماذا البعض”تحسسوا” كثيراً من رأي الكابتن أحمد عسيري ” .

وأضاف جستنيه: ” مع أنه عبر عن مشاعره وعن حقيقة “موثقة” لما كان يتعرض له وغيره من لاعبين من “ضغوط” إعلامية “بغيضة” من بعض “المحسوبين” على الإعلام الاتحادي والمتآمرين معهم من حسابات “وهمية” بتويتر “؛ معقبًا: ” كاد المريب ان يقول خذوني ” .