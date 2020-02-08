بالصور.. موقف عجيب لشهامة «قردة متوحشة» مع رجل يغرق !

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، تغلبت مشاعر الشهامة على قردة من نوع بري على طبيعتها المتوحشة لتمد يد المساعدة لرجل محاولة إنقاذه من الغرق .

ووثقت صور إلتقطها أحد الهواه الحدث الفريد في إحدى غابات محمية بورنيو ثالث أكبر الجزر في العالم الواقعة في آسيا .

وكان الرجل الذي يعمل في مؤسسة لحماية الحيوانات من الإنقراض يحاول إزالة الثعابين من نهر قريب من القردة .

واستوقف القردة مشهد الرجل ، ومدت إليه يدها في تصرف برئ ، إلا أن خشي أن يمسك بها كونها حيوان وحشي ومن المحتمل أن تؤذيه .