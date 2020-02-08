المكسيك تروج لطائرة الرئاسة عبر جوائز «ياناصيب»
في خطوة جديدة من نوعها ، قررت الحكومة المكسيكية عقد مسابقة ” يانصيب” لجمع قيمة تذاكر تغطي تكلفة الطائرة الرئاسية الفارهة التي تعد إهدار للمال العام .
وأكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل امس الجمعة ، أن تلك الخطوة ليست بيع للطائرة نفسها ، وإنما جمع لقيمة التذاكر على أن يحصل كل فائز على مليون دولار .
وكانت المكسيك قد طرحت فكرة بيع الطائرة عبر “يانصيب ” بالفعل لكنها تراجعت عنها لما أثارته من سخرية .
الجدير بالذكر أن تلك الطائرة تتميز بجناح رئاسي كبير وحمام خاص وتجهيزات خاصة وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر .
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