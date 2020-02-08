المكسيك تروج لطائرة الرئاسة عبر جوائز «ياناصيب»

مكسيكو(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ، قررت الحكومة المكسيكية عقد مسابقة ” يانصيب” لجمع قيمة تذاكر تغطي تكلفة الطائرة الرئاسية الفارهة التي تعد إهدار للمال العام .

وأكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل امس الجمعة ، أن تلك الخطوة ليست بيع للطائرة نفسها ، وإنما جمع لقيمة التذاكر على أن يحصل كل فائز على مليون دولار .

وكانت المكسيك قد طرحت فكرة بيع الطائرة عبر “يانصيب ” بالفعل لكنها تراجعت عنها لما أثارته من سخرية .

الجدير بالذكر أن تلك الطائرة تتميز بجناح رئاسي كبير وحمام خاص وتجهيزات خاصة وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر .