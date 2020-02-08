90 حالة اعتداء جنسي ارتكبها طبيب على مريضاته

لندن(صدى):

ارتكب طبيب يدعى مانيش شاه، في بريطانيا 90 حالة اعتداء جنسي على مريضاته اللاتي ترددن على عيادته من أجل إجراء فحوصات طبية؛ حيث اعتدى على 23 امرأة، فضلًا عن فتاة في الخامسة عشرة من العمر أثناء عمله في لندن.

وقام الطبيب المعتدي بعدد من الفحوصات لإشباع رغباته ودون حاجة طبية، وارتكب 25 اعتداء جنسيًّا بحق ست ضحايا، كما أدين عام 2018 بارتكاب اعتداءات بحق 18 آخرين؛ فيما استغل الوضع الصحي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي ووفاة الممثلة الإنجليزية جيد غودي لتخويف مريضاته بشأن وضعهن الصحي.

وقالت أصغر ضحاياه سنًّا أمام المحكمة التي قضت بسجنه، أنها أصبحت قلقة وخائفة وترتجف عند احتمال زيارة طبيب بعد تعرضها للاعتداء من قبل شاه؛ ليزعم الطبيب البالغ من العمر خمسين عامًا أن ما قام به جاء ضمن إجراءات الطب الوقائي.