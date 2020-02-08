فولكس فاجن أطلس 2020 أول سيارة رباعية الدفع بـ 3 صفوف ركاب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة من سيارات أطلس الشهيرة والتي حظيت بإقبال كبير بين المستهلكين على مستوى العالم .

وتظهر السيارة بنموذج مثالي يجمع بين العصرية والفخامة مع زيادة حجمها وتغيير الواجهة الأمامية بإستخدام عناصر من الكروم ، ومصابيح أكثر إضاءة تعمل بتقنيات الليد .

وداخلياً ، جاءت السيارة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة ، مع شاشتين لمسيتين مزودتان بأنظمة المالتيميديا وتعملان باللمس .

وتحظى السيارة بأنظمة أمان وفرملة تلقائياً ، بخلاف عملها بنوعين من المحركات ، وهما محركات بنزين بسعة 2.5 لتر و238 حصان ، ومحركات بسعة 3.6 للتر وعزم 280حصان ، مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل .