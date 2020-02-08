بالفيديو.. شجرة عملاقة تسقط على سيارة بطريق سريع

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات مرعبة لسقوط شجرة عملاقة على سيارة بشكل مفاجئ؛ حينما كانت تسير على طريق سريع بالقرب من مدينة أتلانتا الأمريكية.

وأدت العاصفة الشتوية سريعة التقلب في الولايات المتحدة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو ربع مليون عميل في ولايتي ساوث كارولينا وبنسلفانيا وما بينهما، فيما هددت الرياح العاتية مدينة نيويورك من عصر أمس الجمعة.