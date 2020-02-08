نزع قطعة أرض بالرياض لصالح «السعودية للكهرباء»

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم السبت، نزع ملكية قطعة أرض في حي المونسية بالرياض بمساحة 7395م2، لصالح الشركة السعودية للكهرباء؛ بسبب تداخل قطعة الأرض مع خطوط كهربائية هوائية.

وتتخذ الشركة الإجراءات النظامية في لجنتي وصف وحصر العقارات وتقدير التعويض، خلال 15 يوماً، فيما يُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

ويجب تبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ، كما تدفع التعويضات لأصحابها بعد إخلاء العقار وتسليمه، بحسب نص القرار.