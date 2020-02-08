حقيقة الوضع الصحي للسنغالية المدانة بقتل مواطنة في الدمام

علي القحطاني(صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية السنغال، اليوم السبت، أن السجينة السنغالية في سجن النساء بالدمام السيدة منبيان ديوب، المدانة بقتل مواطنة، بأتم الصحة والعافية طيلة فترة سجنها ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات.

وأوضحت أن سفير جمهورية السنغال لدى المملكة الشيخ التيجاني سي، وأعضاء من السفارة، قاموا بزيارتها عدة مرات كان أخرها بتاريخ 7/1/2020م سجن النساء الذي تتواجد فيه من المباني الحكومية المجهزة حديثاً ومهيأ من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركزاً طبياً.

وأشارت إلى أن السلطات السنغالية تتواصل باستمرار مع السلطات بالمملكة بشأن هذا الموضوع، كما أن السجون في المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدورية والمستمرة من الجهات المختصة إضافة إلى زيارات منتظمة من الجهات الدولية ذات الاهتمام.

وجاء ذلك تفنيدًا لتصريحات رئيس منظمة هورايزن بلا حدود في السنغال يوم 14 يناير 2020م للصحافة السنغالية والتي تضمنت معلومات لا تطابق الواقع وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة السنغالية منبيان ديوب الموقوفة في سجن النساء بمدينة الدمام، والمدانة بقتل ربة عملها وصدر بحقها قرار المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاستئناف.