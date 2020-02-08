مفاجأة صادمة في واقعة مقتل لاعب كرة سلة شهير

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن الطائرة المنكوبة التي كانت تقل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت، الذي توفي ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين في أواخر يناير الماضي، لم تكن تحتوي على جهاز لمنع الصدامات.

ويعد هذا نظامًا يساعد الطيارين على القيادة بسهولة أكبر خلال الطقس السيء، والذي شدد مجلس الأمن الوطني للنقل في الولايات المتحدة بضرورة استخدامه في طائرات الهليكوبتر، إذ يعد مهما للغاية خلال الظروف المناخية السيئة التي تعيق الرؤية.

ولم يتضح من حطام الطائرة المنكوبة، أي خلل في محركها أدى إلى سقوطها، كما أكد طيار براينت السابق أن الطائرة كانت في حالة جيدة، فيما لا تزال السلطات المختصة في الولايات المتحدة تحقق في حادثة سقوط الطائرة.

وكان كوبي براينت يسافر على متن طائرة هليكوبتر خاصة، عندما سقطت في 26 يناير الماضي على بعد 53 كيلومتر من مدينة لوس أنجلوس، مما أدى إلى تحطمها، وذلك في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة.