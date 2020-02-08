جيران «أردوغان» يروون واقعة مشينه لتحرشه بفتاه قبل الحكم

أنقرة(صدى):

كشف مواطنون أتراك وقائع غريبة عن الرئيس التركي ” أردوغان ” في فترة صباه وشبابه في ستينيات القرن الماضي حيث كان منزل عائلته مجاوراً لهم .

وقال “جيران أردوغان ” آنذاك في فيلم وثائقي بثته قناة العربية ، أن “أردوغان ” كان يبيع البطاقات البريدية في سوق بالقرب من منزل عائلته بمنطقة قاسم باشا ، وكان يقضي بقية يومه في لعب كرة القدم أو في المسجد .

وروت سيدة ، واقعة فاضحة للرئيس التركي مشيرة إلى أنه تحرش بها عندما كانت تسير بالشارع وعندما صدته ضحك واستكمل سيره ، وعندما علم والده بذلك ” علقه من رأسه “عقاباً له .

وأكد جيرانه أن ” أردوغان ” استمد الإستبداد من والده الذي كان مستبداً برأيه ومنعه من إحتراف كرة القدم وأصر على إستكمال دراسته .

الجدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي تناول جزء كبير من حياة ” أدوغان ” ، وكيف وصل إلى الحكم بإستغلل فتح الله غولن واموال شعبه لتشييد مباني ضخمة لكي يتشبه بالعثمانيين .