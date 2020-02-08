  • السبت 8

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. موقف بطولي لطفل عمره 4 أعوام حاول إنقاذ أخته الرضيعة من حريق مروع

بالصور.. موقف بطولي لطفل عمره 4 أعوام حاول إنقاذ أخته الرضيعة من حريق مروع

بالصور.. موقف بطولي لطفل عمره 4 أعوام حاول إنقاذ أخته الرضيعة من حريق مروع
واشنطن(صدى):

في موقف بطولي مؤثر ، تحمًل طفل عمره 4 أعوام ألسنة اللهب ليغطي بجسمه الهزيل أخته الرضيعه ويحجبها عن النيران التي اندلعت في غرفة نومهما .

وفي التفاصيل ، فقد قام طفل بجمهورية نيكاراجوا بأمريكا الوسطى بإحتضان اخته الرضيعة عندما نشبت النيران جراء ارتفاع حرارة الكمبيوتر اللوحي أثناء شحنه ، إلا أن محاولته باءت بالفشل حيث توفي الإثنان بعد نقلهما للمستشفى .

ولم يستطع الأب المكلوم فتح باب الغرفة ، واضطر لتفكيك السقف ، وعندما وصل إليهما وجد الطفل محتضناً اخته معرضاً نفسه لحروق بليغة .

وشهدت المدينة جنازة مهيبة للطفلين ، فيما أكد الأب أن ابنه الشجاع كان سبب لبقاء أخته على قيد الحياه ولو بضع ساعات قبل أن تفارق الحياه بالمستشفى .

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *