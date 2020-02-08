صحة حفرالباطن تفعل اليوم العالمي للسرطان في منشآتها الصحية

ريم عبدالعزيز(صدى):

فعلت صحة حفرالباطن اليوم العالمي للسرطان في المنشآت الصحية تحت شعار “هذا أنا وهذا ما سأفعل ” وذلك لتشجيع الزوار والمراجعين على أهمية الكشف المبكر، وتلقي اللقاحات الوقائية، وتثقيفهم وتوعيتهم بأمراض السرطان، وطرق الوقاية منها.

وقدمت المنشآت الصحية أركان توعوية وذلك عبر أستهدافها المراجعين والزوار لتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر وتوضيح عوامل الخطورة مع توزيع المنشورات.

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل الأيام العالمية لتوعية وتثقيف أفراد المجتمع ورفع معدل الوعي الصحي لديهم.