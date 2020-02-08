بالفيديو.. وسيط زواج: عرضت على سيدة رجلًا لتتزوجه فاتضح أنه نجل طليقها

علي القحطاني(صدى):

كشف وسيط الزواج، يوسف القعيط عن مواقف طريفة تعرض لها خلال عمله، ومنها حينما طلبت منه أستاذة جامعية البحث عن زوج مناسب لها، ليعرض عليها أحد الأساتذة الجامعيين؛ لتخبره بعدها بأنه نجل طليقها.

وأوضح وسيط الزواج، خلال لقاء ببرنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، أن زميلة له بالمجال عرضت عليها فتاة 20 ألف ريال مقابل البحث عن زوج لها، بشرط عدم حدوث الرؤية الشرعية وأن يراها بعد الزواج.

وقال أنه بالفعل تواصلت مع أحدهم وأقنعته بأن الفتاة ليس بها أي عيب لكن أسرتها متشددة ولا تسمح بالرؤية قبل الزواج؛ فيما بعد مضي عام من الزواج اتصل الزوج بـ”الخاطبة” وطلب منها الحضور لمنزله للمشاركة في احتفال بمناسبة مرور عام على الزواج، لتفاجأ بجلده لها عقاباً لها على اختيارها لزوجته.

وعلى جانب آخر، أكد الوسيط أن أجورهم تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ريال، وليس كما يشير البعض إلى أنهم يتلقون مبالغ طائلة، مؤكدًا أنهم يتعرضون إلى الكثير من الإحراج خلال عملية التوسط.