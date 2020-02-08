أسباب أصوات البطن المحرجة وطلاق التخلص منها
يتعرض البعض لمواقف محرجة بسبب صدور أصوات البطن ، ما يثير التساؤل حول أسبابها وطرق علاجها .
ويؤكد الأطباء أن تلك الأصوات لا تعني إطلاقاً الشعور بالجوع ، وإنما تعود للأسباب التالية :
1- تناول أطعمة معينة كالمخللات ، والأطعمة الحريفة ، والأطعمة ذات الدهون المرتفعة .
2- الإفراط في تناول الشاي والقهوة .
3- انتفاخ المعدة وما يصاحبها من غازات .
4- التهاب الحوصلة المرارية .
5- تشنج القولون الناتج عن قلة السائل المراري .
وينصح الأطباء بأهمية التقليل من تلك الأطعمة والتقليل من مشروبات الشاي والقهوة وعلاج إضطرابات الأمعاء لتجنب تلك الأصوات .
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