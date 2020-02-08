أسباب أصوات البطن المحرجة وطلاق التخلص منها

أميرة خالد(صدى):

يتعرض البعض لمواقف محرجة بسبب صدور أصوات البطن ، ما يثير التساؤل حول أسبابها وطرق علاجها .

ويؤكد الأطباء أن تلك الأصوات لا تعني إطلاقاً الشعور بالجوع ، وإنما تعود للأسباب التالية :

1- تناول أطعمة معينة كالمخللات ، والأطعمة الحريفة ، والأطعمة ذات الدهون المرتفعة .

2- الإفراط في تناول الشاي والقهوة .

3- انتفاخ المعدة وما يصاحبها من غازات .

4- التهاب الحوصلة المرارية .

5- تشنج القولون الناتج عن قلة السائل المراري .

وينصح الأطباء بأهمية التقليل من تلك الأطعمة والتقليل من مشروبات الشاي والقهوة وعلاج إضطرابات الأمعاء لتجنب تلك الأصوات .