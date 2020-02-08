أحمد فراج يشن هجوم على نائبة بالكونجرس من أصل فلسطيني بسبب ملابسها

واشنطن(صدى):

وجه الباحث في الشؤون السياسية أحمد فراج إنتقادات حادة للنائبة الديمقراطية فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب والتي تعود أصولها لفلسطين .

ونشر “فراج ” صورة “طليب” التي ارتدت الزي الفلسطيني أثناء الخطاب السنوى الأخير للرئيس الأمريكى دونالد ترمب .

وعلق عليها قائلاً : إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترامب، فلماذا لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله على أن أتكفل لك بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله .

وتابع : أُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر .

وكانت طليب قد علقت سابقاً على إرتدائها الزي الفلسطيني ، مشيرة إلى أنه لا يوجد طريقة معينى متبعة للإحتجاج .

وقالت : لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس .