نزع اللولب يدويًا يؤذي «الرحم»

أميرة خالد(صدى):

يتطلب نزع اللولب التوجه إلى الطبيب المختص في حالة عدم الشعور بخيوطه أو ظهور بعض الأعراض على المرأة، المتمثلة في الشعور بآلام في البطن أو الحوض، وآلام عند ممارسة العلاقة الحميمة، وآلام في منطقة اللولب بالرحم؛ فضلًا عن خروج إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة، والنزيف.

وشدد الأطباء على عدم نزع يدويًا دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لأن تلك العادة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية قد تعيق عملية الإنجاب فيما بعد، ومنها نزع بطانة الرحم، وإصابة الرحم بالجروح، وثقب في الرحم، ونزيف بالرحم.

ومن الممكن أن يعرض السيدات لبعض المضاعفات الخطيرة، ومنها: فقر دم، وحب الشباب، وألم في الظهر، ونزيف شديد أثناء الدورة الشهرية، والتهابات مهبلية، كما يتسبب في حدوث ثقب في الرحم، ما يؤدي إلى دخوله في تجويف البطن، وتقلبات مزاجية؛ فضلًا عن تغيرات في الوزن.