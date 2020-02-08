نصائح هامة لتعزيز صحة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في المدرسة

أميرة خالد(صدى):

تعاني كثير من الأمهات من تعرض أطفالهن للعدوى والأمراض الفيروسية خاصةً مع تغير حالات الطقس ، وضعف مناعة الطفل ، لذا يجب عليكي أن تحمي طفلك وتتبعي إجراءات وقائية معه لتقليل فرصة الإصابة بالمرض لا سيما أيام الدراسة .

ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع النصائح التالية :

1- شجعي طفلك على غسل اليدين بالماء والصابون .

2- مارسي معه التمارين الرياضية وشجعيه عليها .

3- اجعليه يستخدم المناديل المعقمة عند العطس أو السعال .

4- اهتمي بتغذيته بالأطعمة الصحية لتقوية المناعة .

5- اهتمي بتعقيم الأسطح والمقاعد وأجهزة الكمبيوتر .

6- قومي بتقليم أظافره بإستمرار .

7- شجعيه على ارتداء الكمامات خاصةً في الأماكن المزدحمة كالأسواق .

8- قومي بتوعيته لتجنب إستخدام الأدوات الشخصية لزملاءه .